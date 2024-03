Lazio, Igor Tudor in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 13:30 di oggi, sabato 23 marzo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor. L’ex Marsiglia e Verona in questi giorni ha diretto i primi allenamenti alla guida della squadra biancoceleste e ora è pronto a presentarsi a stampa e tifosi. Tanti i temi caldi nell’attualità laziale. L’esonero di Maurizio Sarri ha diviso la piazza e costretto il presidente Claudio Lotito ad intervenire sul mercato degli allenatori svincolati. La scelta è subito caduta su Tudor, cercato in passato anche dal Napoli. Il tecnico croato si soffermerà sulle prime sensazioni avute a Formello, ma probabilmente anche sulle sue intenzioni sul gioco da proporre in questo finale di stagione. Altri temi: la gestione di Immobile, il rapporto con Guendouzi (allenato a Marsiglia) e Casale (esploso sotto la sua gestione a Verona).

Quel che è certo è che il tempo stringe. Dopo la sosta, la Lazio sfiderà la Juventus in Serie A e nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Poi dovrà vedersela nel derby contro la Roma. Tudor vuole subito un impatto immediato con la squadra in corsa su due fronti e non si esclude un cambio di modulo. Sarà il diretto interessato a far chiarezza sul possibile passaggio dal 4-3-3 di Sarri al 3-4-2-1 mostrato già nell’esperienza veronese. La conferenza stampa sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti www.sslazio.it, Lazio Style Radio, 89.3 FM, e Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 13:30.