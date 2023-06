MotoGP GP Italia Mugello 2023, Morbidelli: “Gara divertente”

“E’stata una gara divertente, soprattutto nei primi giri dove avevo un buon potenziale”. Con queste parole il pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, ha commentato il suo decimo posto nel Gran Premio d’Italia al Mugello. “Ho pensato di potermi buttare nel gruppetto di testa, ma quando sono arrivato sotto a Bezzecchi ed Espargaro mi è salita la pressione ed ho dovuto rallentare tanto per finire la gara – ha aggiunto -. Alla fine è calata anche la ruota di dietro, pero’ comunque ci prendiamo il positivo di questo week-end. Stiamo lavorando duramente e stiamo facendo bene”.

“Dobbiamo lavorare bene a casa, gli ingegneri devono dare il 200% e quando siamo in pista dobbiamo dare il 200% in gara – ha detto Morbidelli -. Porteremo degli aggiornamenti che ci faranno andare sicuramente meglio, con la giusta calma e col nostro metodo. Non dobbiamo snaturarci, e comunque quando siamo in gara dobbiamo dare il massimo”.

“Come vivo questo momento? Io sono mezzo brasiliano ed i brasiliani riescono a convivere con situazioni tristi in un modo che tutto il mondo dovrebbe imparare a fare proprio – ha concluso – . Amo gareggiare quindi bene che ci siano tanti Gran Premi vicini”.