Manchester City-Inter, Onana: “Siamo orgogliosi, abbiamo toccato il cuore di tutti i tifosi”

Il portiere dell’Inter, André Onana, dopo la sconfitta nella finale di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City, ha deciso di affidare i propri pensieri ai social network: “Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare vale sempre la pena combattere, e che l’unica battaglia persa è quella abbandonata. Abbiamo creduto in noi stessi e siamo stati molto vicini a toccare la gloria. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme”.