MotoGP GP India 2023, Quartararo: “La pista sembra divertente, bello incontrare i tifosi indiani”

“Il rettilineo è davvero lungo e la pista sembra divertente, specialmente nei settori 3 e 4. È stato bello incontrare i tifosi indiani e vedere gli operai della fabbrica Yamaha qui in India. Spero vivamente che possano apprezzare questo primo Gran Premio in India“. Così Fabio Quartararo nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia del weekend del GP d’India 2023 di MotoGP, in programma sul circuito di Buddh. Il francese della Yamaha poi aggiunto: “Nei test di Misano è stato fatto un passo avanti, seppur piccolo. Abbiamo provato tante cose ad inizio stagione, ma questo weekend useremo solo lo spoon“.