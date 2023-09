Lotta greco-romana, Mondiali Belgrado 2023: Dariozzi eliminato nelle qualificazioni

Inizia male l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Belgrado 2023 per quanto riguarda la lotta greco-romana. Nella categoria dei 77 kg, subito eliminato Luca Dariozzi, il lottatore azzurro arrivato in Serbia per sostituire in extremis il compagno di team Riccardo Abbrescia. Già in fase qualificatoria, l’italiano ha perso contro l’albanese Kevin Kupi con il risultato di 6-2. Lo stesso Kupi, poi, è stato battuto ai sedicesimi, e per questo motivo il nostro lottatore non potrà nemmeno contare sui ripescaggi. Domani nella penultima giornata di eliminatorie tre italiani impegnati nella greco-romana: si tratta di Jacopo Sandron, Zaur Kabaloev e Nikoloz Kakhelashvili.