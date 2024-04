MotoGP GP Americhe, Martin: “Spero di correre in un team ufficiale l’anno prossimo”

Jorge Martin, leader del mondiale e pilota della Ducati Prima Pramac, parla durante la conferenza stampa del Gran premio delle Americhe: “Sono molto contento del mio inizio di stagione fino ad ora. Il mio obiettivo è di fare sempre meglio rispetto agli anni passati. Su questo tracciato ho faticato in passato: ricordo lo scorso anno che ero in sofferenza, a causa della febbre. Liberty Media? Penso che sia una gran bella notizia per la MotoGP. Ne ho parlato con Ezpeleta ed era molto contento: vuol dire che questo momento è molto importante per il futuro del Motomondiale. Per quanto riguarda noi piloti, credo che la nostra missione sarà rendere questo sport ancora più grande“. Su un possibile passaggio in Yamaha nel 2025: “Sinceramente è la prima volta che sento questa notizia. Io sono legato a Ducati dall’inizio della mia carriera in MotoGP. Sapete tutti qual è la mia priorità per il prossimo anno: spero di correre per un team ufficiale, ma si vedrà. Anche se Pramac dovesse cambiare costruttore, io difficilmente sarò qui“.

La parola passa poi al pilota della Ktm Brad Binder: “Sono entusiasta di venire su questa pista che è da sempre molto speciale. Serviranno tanti giri per trovare un buon ritmo e una buona base. A Portimao ho sofferto sin dalla prima sessione e non sono riuscito a trovare il ritmo giusto. Il quarto posto in gara è stato comunque positivo. Voglio concentrarmi sul mio lavoro e pensare un giro alla volta. Se lavoriamo sui piccoli dettagli io e il mio team possiamo essere lì davanti a giocarcela con gli altri piloti. Liberty Media? È una bella notizia se guardiamo al livello enorme che ha raggiunto la Formula 1″.