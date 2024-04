Liverpool-Atalanta: programma e telecronisti Sky e Dazn andata quarti Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Liverpool-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Sfida da far tremare i polsi per la Dea, reduce peraltro da due sconfitte nelle altre due competizioni in cui è in corsa. I nerazzurri vogliono stupire e sanno cosa vuol dire vincere ad Anfield, contro una squadra fortissima ma al contempo stanca forse per le tante partite in fila. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 11 aprile.

Liverpool-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi.