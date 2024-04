MotoGP GP Americhe, Bagnaia: “Motivato e pronto a riscattarmi”. Bastianini: “Arrivo ad Austin fiducioso”

“Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario. La pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito. Arrivo in America motivato e pronto a riscattarmi: lo scorso anno eravamo stati competitivi tutto il fine settimana e se non fossi caduto avremmo ottenuto la vittoria anche nella gara della domenica. Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo”. A parlare è Pecco Bagnaia, che prova ad archiviare la parentesi di Portimao in vista del terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP, il Gran Premio delle Americhe.

“Sono contento di tornare in America dove lo scorso anno non avevo potuto correre a causa dell’infortunio alla spalla – le parole del compagno di squadra Bastianini – Il COTA è una pista che mi piace molto e dove ho dei bei ricordi del 2022, quando ho ottenuto la mia seconda vittoria in MotoGP, la mia preferita di quell’anno. Dopo l’ultimo fine settimana in Portogallo, arrivo ad Austin motivato e fiducioso. Mi aspetto un GP molto combattuto, ma siamo pronti: arriviamo con un buon setup di base e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per poter migliorare; perciò, puntiamo ad essere di nuovo tra i protagonisti del fine settimana”.