MotoGP GP Americhe, Bagnaia: “Ero in difficoltà, continue vibrazioni”

Francesco Bagnaia commenta il quinto posto ottenuto nel Gran Premio delle Americhe: “Fino al sesto giro mi sentivo molto bene e pronto per vincere. Da quel momento sono stato costretto a correre in difesa, nonostante fossi forte in frenata. Per il resto ero in difficoltà e ho continuato a sentire le vibrazioni. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di finire le gare come oggi, anche in difesa. Quando sarà il momento di attaccare e stare davanti ne approfitteremo. Qui con la moto 2024 ho sentito maggiormente la fatica“. Sulle gomme: “Stamattina volevo usare la gomma della sprint per mettere giri in più sulla soft. Non è andata troppo male, nonostante la moto vibrasse già. La gomma media l’ho provata venerdì, ma a sinistra per me aveva uno svantaggio”.