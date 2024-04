GP Americhe 2024, Marquez: “Peccato per la caduta, ma il passo gara era buono”

Marc Marquez non perde la fiducia dopo la caduta nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP, poi vinto da Maverick Vinales (Aprilia) in rimonta dopo una brutta partenza, davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo). “L’importante è non perdere la strada: sono caduto comunque mentre ero in testa alla gara. Sono tranquillo, perché tutto quello che mi è successo oggi ha un perché. Peccato per la caduta, ma il passo gara era buono” ha detto il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport al termine della gara sul circuito di Austin. “Quando un pilota cade, l’errore finale è del pilota – prosegue Marquez -. Però, per tutta la gara ho avuto problemi con la leva del freno davanti che mi toccava il dito. Nel momento della staccata in cui sono caduto ho dato due tocchi al freno. Comunque vedremo se il passo di oggi sarà buono anche a Jerez“.

LE PAROLE DI VINALES, ACOSTA E BASTIANINI