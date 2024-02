Monza, Palladino: “Siamo stati bravi, squadra molto solida”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni di Danz lo 0-0 contro l’Hellas Verona: “Sono molto soddisfatto, direi che abbiamo fatto un’ottima prestazione, è stato fatto un ottimo primo tempo, il rammarico è non averla sbloccata. Nella ripresa è diventata una partita un po’ più sporca, hanno chiuso un po’ più le linee di passaggio. Oggi siamo stati bravi a non rischiare nulla, è la terza partita in cui non prendiamo gol, la squadra è molto solida. Abbiamo perso D’Ambrosio per un attacco febbrile, Ciurria per un problema al ginocchio, ma chi è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere un gran professionista, posso contare su tutti, ho un gruppo di ragazzi incredibile. Zerbin? Si è adattato benissimo, il gruppo lo ha accolto molto bene, si è subito ambientato. Poi a livello tecnico sta migliorando molto. Il Milan? Dobbiamo cavalcare questo questo entusiasmo, siamo soddisfatti della classifica, non era facile mantenere questo trend. Domenica sarà una partita difficile, ma noi con l’entusiasmo vogliamo giocarcela con leggerezza”.