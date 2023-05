Monza-Napoli, Spalletti in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Monza-Napoli: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Lo Scudetto è già stato assegnato agli azzurri, che ora possono fare un po’ quello che gli pare fino a fine campionato. Sul cammino adesso c’è il Monza, e c’è quindi interesse per conoscere le parole del tecnico di Certaldo che alle ore 12:00 di sabato 13 maggio presenterà a Castel Volturno, diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA