Monza-Inter, la delusione di Tramontana dopo il pareggio subito nel finale (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 11

L’Inter viene fermata sul 2-2 all’U-Power Stadium di Monza nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 e non riesce a portare a casa il suo secondo successo consecutivo in questo nuovo anno. Una grande delusione, dunque, per la formazione guidata da Filippo Inzaghi, che ora deve immediatamente resettare e pensare alla Coppa Italia. Nessun tifoso nerazzurro si sarebbe mai aspettato un simile epilogo, compreso il noto telecronista tifoso Filippo Tramontana che, alle reti realizzate da Matteo Darmian e Lautaro Martinez, ha manifestato tutta la propria rabbia e delusione. Ecco il video della sua reazione.