Monza-Inter 2-2, furia Inzaghi: “Con gol Acerbi avremmo vinto, dopo cinque anni di Var errore grave”

Simone Inzaghi non ci sta e critica apertamente la direzione arbitrale di Monza-Inter 2-2, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. In particolare il tecnico nerazzurro si riferisce all’episodio in cui Acerbi avrebbe trovato il gol del 3-1 a gioco fermo, dopo un fallo fischiato dall’arbitro Sacchi. “C’è stato un errore grave dell’arbitro, dopo cinque anni di Var ha fischiato un fallo dove ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra loro – afferma Inzaghi nel post-partita – Sarebbe stato il 3-1 e avremmo vinto, invece parliamo di un pareggio che deriva da un grave errore arbitrale. C’è il Var, quindi l’arbitro deve aspettare e poi vedere cosa succede. Dispiace perchè abbiamo avuto anche dei problemi fisici con Calhanoglu e Barella, ma speriamo non sia niente di grave.”