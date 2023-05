Monza, Galliani: “Patteggiamento Juve? Adesso ci sono certezze. Confido lunedì Palladino rinnovi”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Le memorie di Adriano G.” a Milano. Ecco le sue parole: “Da dirigente sono contento perché finalmente la vicenda della Juventus è finita. Adesso ci sono delle certezze, anche secondo me oggi è un giorno positivo. Le classifiche sono quelle e non verranno più messe in discussione”.

Sulla sua esperienza al Monza: “E’ un’emozione grande, qualcosa di impossibile da pensare. Andare in A, restarci e battendo squadre incredibili come Inter e Juventus è qualcosa che va al di sopra di ogni aspettativa. Palladino? Finiamo il campionato e poi lunedì confido si possa firmare. Ibra un anno al Monza? Non lo so”.

Per concludere: “Finale Champions Inter? Sono stato invitato dall’Uefa, andrò ad Istanbul. Sono milanista, ma per la città di Milano e per l’Italia penso faccia bene che una squadra possa giocare la finale e ancor di più se la vincesse”.