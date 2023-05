F1, capo ingegneri Rob Marshall lascia Red Bull: nel 2024 andrà in McLaren

Rob Marshall, capo degli ingegneri della Red Bull lascerà a fine stagione la scuderia austriaca per andare in McLaren. “Il Chief Engineering Officer Rob Marshall lascerà il team alla fine del 2023, ponendo fine a quasi due decenni come membro del dipartimento tecnico del team. Rob lascerà il suo attuale ruolo con effetto immediato e si unirà al team McLaren Formula 1 il prossimo gennaio, dove diventerà Chief Designer, ruolo che ha ricoperto alla Red Bull Racing dal 2006 al 2016. Arrivato alla Red Bull Racing dalla Renault, che ha aiutato nel Campionato Piloti e Costruttori del 2005, il talento di Rob si è fatto sentire in modo più significativo come capo progettista di una generazione di auto che ha portato al Team i suoi primi grandi successi in Formula 1″. Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale della Oracle Red Bull Racing