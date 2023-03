Montenegro-Serbia, gol di Vlahovic: sinistro vincente e 1-0 (VIDEO)

di Antonio Sepe 4

Il video del gol di Dusan Vlahovic, ancora a segno con la sua Nazionale e capace di sbloccare il sentito match Montenegro-Serbia. Entrato dalla panchina, l’attaccante della Juventus ha segnato l’1-0 al 78′, inserendosi in area di rigore con i tempi giusti e spedendo in rete con il sinistro un preciso cross basso di Mladenovic. Dopo la rete alla Lituania, il centravanti bianconero trova un’altra rete e lascia trasparire ottimi segnali in vista del finale di stagione.