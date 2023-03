Italia-Ucraina Under 21, Colombo commenta la doppietta: “Emozione incredibile”

“Realizzare una doppietta con la maglia azzurra è un’emozione incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più”. Lo ha detto Lorenzo Colombo dopo la doppietta nel 3-1 dell’Italia Under 21 sull’Ucraina nell’ultimo test prima dell’Europeo. “Penso di dover migliorare su tutto – spiega ai media della Figc -, sto lavorando molto sul gioco spalle alla porta. Devo fare ancora uno step importante nei movimenti in profondità e in area”. E sulle ambizioni del gruppo in vista dell’Europeo: “C’è una nazionale con tanta qualità, con calciatori importanti. Con l’atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti, anche con le nazionali che si posizionano al top d’Europa”, conclude Colombo.