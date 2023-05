Mondiali Under 20, Italia atterrata a Buenos Aires: mercoledì la sfida all’Inghilterra

Nella tarda serata di lunedì, la Nazionale Under 20 è atterrata a Buenos Aires. Nel pomeriggio sosterrà l’ultimo allenamento per preparare il big match di mercoledì contro l’Inghilterra, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria. Ecco di seguito le parole del Ct azzurro Carmine Nunziata: “Il disagio provocato dal viaggio di ieri, è rientrato e non cerchiamo alibi. Ghilardi (squalificato, ndr) è un giocatore importante per la nostra difesa, ma guardiamo avanti: oggi sosterremo l’ultimo allenamento prima della gara e vedrò come disporre la squadra per la partita di domani”.

Così invece il Cesare Casadei: “Una bella partita purtroppo persa poi di misura. I giocatori che incontreremo domani, sono quasi gli stessi. Una rivincita? Un po’ si, ma quello che importa è che si tratta di un ottavo di finale di un Mondiale e noi, chiunque avessimo avuto di fronte, vogliamo andare fino in fondo”.