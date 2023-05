Roland Garros 2023, Zeppieri: “Bublik è sempre imprevedibile, sono soddisfatto della mia prova”

“Non è facile giocare contro un tennista imprevedibile come Bublik. Devi stare lì concentrato tutto il tempo, senza scoraggiarti troppo quando lui fa ottimi punti, sapendo che potrebbero arrivare prima o poi anche gli errori. Sono stato bravo a stare lì con il servizio, ho annullato diverse palle break nei momenti importanti, credo sia stata una buona prestazione la mia”. Così Giulio Zeppieri commenta in conferenza stampa l’esordio vincente al Roland Garros, in cinque set ai danni del kazako Bublik. Un match sempre complicato da preparare, contro uno dei tennisti più estrosi del circuito: “Ci siamo concentrati sul mio gioco, senza pensare troppo a quello che poteva fare lui e sapendo che mi sarei potuto aspettare di tutto. Nel primo set ha sciolto dopo il primo break , poi dal secondo parziale si è messo a lottare e rispetto al solito ha buttato pochi punti. E’ stata una partita particolare, era la prima volta che giocavo cinque set. Una fatica soprattutto mentale”.

Ora, al secondo turno, lo attende il finalista della scorsa edizione Casper Ruud: “Lui giovedì avrà tutto da perdere, la pressione sarà sulle sue palle. Io giocherò il mio tennis, provando a dare il massimo. Potrei anche avere un gioco che potrebbe dargli fastidio. Mi godrò l’esperienza, è uno di quegli incontri che possono darti una mano nella crescita come giocatore. Giocare 3 set su 5 contro i più forti è totalmente diverso rispetto a giocare al meglio dei tre set. Lui ha due finali slam in carriera, decine di partite giocate su questa distanza. Però mai dire mai”.

Sul momento personale e dei tennisti italiani: “Mi piace giocare qui, mi trovo a mio agio. Poi negli slam credo di riuscire a dare il meglio di me stesso. Confermarsi nelle qualificazioni non era scontato, anche se il tabellone non era impossibile. Spero di continuare così, magari il prossimo anno sarò direttamente nel main draw. Sono contento di fare parte di questo gruppo di ragazzi che sta arrivando in posizioni importanti di classifica. Spero di riuscire ad entrare nei primi 100 il prima possibile”.