Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023, qualifiche: quinto e dodicesimo posto per l’Italia

In archivio le 72 frecce di qualifica per ogni arciere, di scena nella mattinata di martedì 1 agosto ai Mondiali 2023 di tiro con l’arco di Berlino. Per quanto riguarda il maschile, l’Italia di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si è posizionata al dodicesimo posto con 1965 punti. Davanti a tutti c’è la Corea del Sud (2048), seguita da Olanda (1992) e Cina (1989). Gli azzurri hanno dunque staccato il pass per i dodicesimi di finale, dove sfideranno Israele (Dror, Frenkel, Shanny, 21esimo posto) prima di eventuale ottavo contro gli Usa.

Qualificata direttamente agli ottavi invece la squadra femminile, composta da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, che ha chiuso la qualifica al quinto posto con 1942 punti. Meglio hanno fatto solamente Corea del Sud (2013), Cina (1960), Germania (1955) e Ucraina (1950). Le azzurre sfideranno dunque la vincente del match Brasile-Olanda.

Nella gara individuale, invece, il miglior azzurro è stato Mauro Nespoli, quattordicesimo con 664 punti, che al primo turno sfiderà il tailandese Pathairat. 22° posto per Federico Musolesi con 660 mentre Alessandro Paoli ha chiuso settantanovesimo con 641. I due se la vedranno rispettivamente contro il malese Busthamin e l’australiano Boukouvalas. Il miglior punteggio in assoluto è stato quello del sudcoreano Kim Woojin (688).

Tra le donne, al comando c’è la messicana Alejandra Valencia con 675 punti. Precedute le sudcoreane Lim Sihyeon (675), Kang Chae Young (672) e An San (666). Tra le italiane, la migliore è stata Tatiana Andreoli, diciottesima con 651 punti, seguita da Chiara Rebagliati (venticinquesima, 646) e Lucilla Boari (ventisettesimo, 645). Le tre azzurre al primo turno sfideranno rispettivamente la tailandese Khunhiranchaiyo, la tuca Coskun e la georgiana Gvinchidze.

Infine, nel mixed team l’Italia ha occupato la tredicesima posizione dopo le frecce di qualifica con 1315 punti. Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli contenderanno l’accesso agli ottavi di finale alla Colombia (Rendon, Enriquez). Ancora una volta, meglio di tutti ha fatto la Corea del Sud con 1363 punti.