Calcio, sferra un pugno ad un giocatore: Daspo per un allenatore di Citerna

Daspo per un allenatore 48enne di Citerna, accusato di aver sferrato un pugno ad un calciatore al termine di una partita. I carabinieri hanno dato esecuzione a un Daspo emesso a carico dell’uomo che non potrà accedere a nessun impianto sportivo per un anno. I fatti risalgono allo scorso mese di aprile quando, al termine di un incontro presso il campo sportivo di Pistrino (Perugia), i calciatori della squadra vincitrice sono scesi in campo per i festeggiamenti. Proprio durante questi, il tecnico si sarebbe avvicinato a uno dei calciatori sferrandogli un pugno al volto, senza nessun apparente motivo. A seguito della denuncia sporta dal calciatore, i carabinieri avevano richiesto per l’allenatore l’applicazione del Daspo.