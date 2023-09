Mondiali rugby 2023: ascolti record in Francia per la gara con la Nuova Zelanda, 64,5% di share

L’emittente francese TF1 ha registrato ascolti pazzeschi in occasione del match Francia-Nuova Zelanda, valevole per i Mondiali di rugby 2023 e trasmesso in prima serata. Come reso noto proprio dal canale televisivo, ben 15.408.000 spettatori hanno infatti guardato la partita col 64,5% di share. Si tratta del record per una gara inaugurale della Coppa del Mondo, ma soprattutto del primato stagionale in termini di audience. Il picco, con 17 milioni di telespettatori, è stato registrato a fine partita, vinta dai transalpini per 27-13.