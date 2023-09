Zeman: “Mancini ha fatto la scelta che avrebbero fatto tutti, ma poteva pensarci prima”

Il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, ha parlato in vista del match, di Serie C, del Renato Curi contro il Perugia. Ecco le sue parole: “Saranno assenti Staver, Tunjov, Franchini e Tommasini. Non abbiamo altri problemi. Mora è a disposizione come gli altri. Anche Pierno sta bene e ci sarà. Con la Juventus abbiamo giocato bene un tempo, poi sul 3-0 ci siamo accontentati. Questo non va bene. Domani con il Perugia voglio vedere i 45′ visti con la Juventus”.

Su Mancini: “Io penso che Mancini ha fatto la scelta che tutti avrebbero fatto, oggi il calcio è denaro e si va dove si può prendere di più. In quella situazione, però, visto che ci sono le partite di qualificazione in questi giorni, ci poteva pensare prima, perchè so che aveva offerte anche da altre Nazionali importanti, e non aspettare l’ultimo momento. Lo dico per il calcio italiano”.

Chiusura sul suo Pescara: “Perugia? Sono una grande squadra. Volevano fare la B, in C possono trovare delle difficoltà ma resta una piazza prestigiosa per la categoria. Voglio che il Pescara giochi a calcio. Loro sono più esperti di noi ma hanno meno ritmo”.