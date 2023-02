Mondiali Oberhof 2023, Vittozzi bronzo nell’individuale: “Mi ripaga anni di sofferenza”

Lisa Vittozzi conquista la medaglia di bronzo nell’individuale femminile ai Mondiali di Oberhof 2023. Per lei si tratta della seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella staffetta mista, un Mondiale che sembrava compromesso dopo l’attacco febbrile che l’aveva costretta a saltare la pursuit. “Sabato ero proprio sotto un treno, non avrei mai pensato di rimettermi così in fretta, anche perchè avevo 38 di febbre – ha detto la 28enne – Ho sempre creduto di recuperare per questa gara, ho cercato di correre con intelligenza perchè sapevo di non avere energie infinite, è stata una condotta intelligente. Sull’ultimo colpo mi sono mangiata le mani, ho lasciato per strada la vittoria ma questo è il biathlon, lo accetto e mi godo questo bronzo perchè è importante dopo questi anni di sofferenza”.

Lisa ha poi ammesso che “l’ultima serie è stata difficile perchè sapevo che mi giocavo l’oro, adesso nella staffetta singola mista ci possiamo divertire, siamo una bella squadra, saremo in lotta per una medaglia. Il mio palmares sta crescendo, ma continuo a pensare che ho vinto un po’ poco rispetto a quanto avrei potuto. Però davanti a me ho ancora abbastanza anni per riprendermi ciò che ho lasciato per strada in passato”.

La grande sorpresa di giornata è Samuela Comola, quarta al traguardo con un clamoroso 20/20 al tiro. “Non mi aspettavo una prestazione del genere – ammette – Ci tenevo a fare bene perchè sinceramente le gare precedenti non erano andate bene. Partecipare a un Mondiale è un’esperienza che insegna tanto, sono contenta per il quarto posto ma allo stesso tempo era una grande occasione per cogliere un risultato che sarebbe rimasto nella storia”. Delude, invece, Dorothea Wierer, che lottava con Vittozzi per l’oro con un solo errore fino alla terza serie prima di commettere tre errori in piedi.