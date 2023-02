Sci alpino, Brignone pronta per il gigante: “Ho avuto la febbre alta, ora mi sento meglio”

“Sono reduce da qualche giorno di febbre alta, mi sono curata a casa. Adesso mi sento meglio e sto centellinando le energie, tenendole per la gara. Chiaramente non sono al meglio della condizione, la cosa positiva è che sono riuscita a rimanere lontana dallo stress che ti crea un Mondiale e ho ricaricato la mente”. Federica Brignone è reduce dalla febbre, ma ai canali ufficiali della Fisi in vista del gigante dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel ha dimostrato di essere pronta: “L’obiettivo è di tornare la tigre vista in combinata, sarò al via del gigante con la mente e il fisico, certa comunque di mettere in pista tutto ciò che avrò in corpo. La pista mi piace tantissimo, qui vinsi l’anno passato il gigante delle finali, con una serie di curve dove si può fare la differenza”.