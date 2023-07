Mondiali nuoto Fukuoka 2023, il quartetto azzurro: “Grandissima prova di squadra”

Dopo l’argento conqusitato nella 4×100 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, il quartetto dell’Italia ha commentato la propria prestazione. Ecco le parole di Thomas Ceccon: “Prima volta in ultima frazione ed è bello. È una grande responsabilità: penso fosse impossibile fare tre decimi in meno”. “È stata una grandissima prova di squadra ed è un argento che vale oro. Abbiamo condotto una gara strepitosa sempre in testa. Il mio tempo non mi soddisfa: oggi avessi fatto meglio avremmo vinto. È comunque un argento solidissimo” le parole invece di Lorenzo Zazzeri.

Così ha commentato Alessandro Miressi: “Sono contento della mia prova individuale. Ci abbiamo provato fino alla fine e siamo stati tutti e quattro bravissimi. Ci siamo riconfermarti nuovamente secondi”. “Penso sia la prima volta che arriviamo davanti agli Stati Uniti. L’oro è mancato per poco, ma siamo contentissimi e va bene così”. ha concluso, infine, Manuel Frigo.

