F1 GP Ungheria 2023, cinque secondi di penalità per Zhou: il motivo

Il GP d’Ungheria 2023 di F1 è iniziato nel peggiore dei modi per Guanyu Zhou, che partiva quinto ma ha gettato alle ortiche il vantaggio con una partenza horror. Allo spegnimento dei semafori, il pilota cinese si è infatti piantato ed è stato superato da tanti avversari. Come se non bastasse, alla fine del rettilineo ha tamponato Daniel Ricciardo, spingendolo involontariamente addosso alle Alpine di Ocon e Gasly, entrambe costrette al ritiro. Inevitabile dunque la penalità di cinque secondi nei suoi confronti.