Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Timbretti Gugiu e Giovannini ottavi nel sincro dalla piattaforma

Si chiude con l’ottava posizione la finale del duo Eduard Cristian Timbretti Gugiu e Riccardo Giovannini nel sincro dalla piattaforma ai Mondiali di Fukuoka 2023. Una buona prestazione per la coppia azzurra, che è riuscita a fare meglio rispetto all’eliminatoria andata in scena nella notte italiana. Non c’erano obiettivamente speranze di medaglie e di pass olimpico per i nostri. La qualificazione per Parigi la ottengono le tre nazioni salite sul podio: la Cina che ha dominato con 477.75 davanti all’Ucraina con 439.32 e al Messico con 434.16. Delusione per la Gran Bretagna, che resta fuori dalle prime tre e dovrà cercare il pass per Parigi il prossimo anno a Doha.

LA GARA – Il ritornato carpiato (49.20) è perfetto, ma gli azzurri commettono un errore pesante già nel secondo obbligatorio, con il rovesciato carpiato (40.20) che manca di sincronismo. 62.10 per il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e un finale in crescendo: il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato è perfetto tecnicamente e nel sincronismo (70.08). Quinta routine e azzurri che si esibiscono in un triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (74.25) ben eseguito in tutte e tre le fasi, sincronismo incluso: ottavi con 295.83. Gli azzurri chiudono con un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (72.96) molto pulito e che li conferma all’ottavo posto con 368.79 punti, cinque in più rispetto alle eliminatorie.

LE DICHIARAZIONI – “Considerando che siamo alla seconda uscita ufficiale, direi che è andata benissimo – sottolinea Giovannini, allenato da Francesco Dell’Uomo – siamo davanti a coppie come Germania ed Austria che stanno insieme da tanto tempo. Noi possiamo crescere molto e in questi mesi lavoreremo per migliorare soprattutto il sincronismo”. Soddisfatto anche Timbretti: “Abbiamo sbagliato solamente il secondo obbligatorio – afferma l’allievo di Claudio Leone – Poi siamo stati bravissimi e siamo cresciuti tuffo dopo tuffo”.