Inter, dall’Argentina: offerta monstre da Arabia Saudita per Lautaro Martinez, 60 milioni per 4 anni

Arriva una clamorosa indiscrezione dell’Argentina. Secondo quanto rivelano su Tyc Sports, infatti, una squadra dell’Arabia Saudita avrebbe presentato un’offerta monstre indirizzata a Lautaro Martinez. Per l’attaccante dell’Inter e campione del mondo con l’Albiceleste, ci sarebbero 60 milioni per 4 anni, dunque un ammontare di 240 milioni nel periodo della durata del contratto. Non ci sarebbe però stato un assenso da parte del centravanti per proseguire nella trattativa e quindi il club arabo non avrebbe nemmeno ancora contattato i nerazzurri.