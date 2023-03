Mondiali femminili curling 2023: Canada di bronzo, battuta la Svezia 8-5

Il Canada è medaglia di bronzo ai Mondiali femminili di curling 2023, in programma a Sandviken, in Svezia. Decisiva la vittoria nella finalina contro le padrone di casa della Svezia per 8-5. Ottima partenza delle nordamericane, guidate dallo skip Einarson, che hanno ottenuto tre punti già nei primi due end. La Svezia ha provato a restare in scia, ma la situazione è rapidamente peggiorata e all’intervallo il punteggio recitava 6-1 Canada. Nel finale il gap tra le due squadre è diminuito, ma le canadesi hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco e la vittoria non è mai stata in discussione. Einarson e compagne salgono dunque sul gradino più basso; niente da fare per le beniamine di casa, che non riescono a ripetersi dopo il successo sull’Italia ai playoff e devono accontentarsi del quarto posto.

