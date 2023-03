Calcio: l’Italia Under 18 batte in amichevole la Romania, a segno Onofrietti Teixeira e Bruno

L’Italia Under 18 concede il bis, sempre in amichevole contro la Romania. Dopo il successo di tre giorni fa a Potenza, la Nazionale guidata da Daniele Franceschini ha conquistato la vittoria anche allo stadio ‘Donato Curcio’ di Picerno. Decisive per il 2-0 finale le reti di Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund) e Kevin Bruno (Sassuolo). Da segnalare anche la grande cornice di pubblico, con ben 1.500 spettatori presenti sugli spalti.

“È stata una grande settimana sotto tutti gli aspetti. I ragazzi si sono allenati molto bene e hanno disputato due ottime gare, mentre le tribune erano piene di giovani. Ringrazio il pubblico della Basilicata, è bello vedere tanti ragazzi delle scuole calcio sugli spalti. Poi anche i risultati positivi danno morale: è andato tutto benissimo” ha spiegato Franceschini.