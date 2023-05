La moglie di Sergio Rico sui social: “Non lasciarmi, non so vivere senza di te”

Non arrivano novità in merito all’incidente subito da Sergio Rico, portiere del Psg, ricoverato presso la terapia intensiva dell’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia. La moglie Alba Silva, al suo capezzale, ha voluto ringraziare i vari pensieri di vicinamento al marito, ma ha anche chiesto rispetto da parte dei media. “Grazie per tutto il vostro affetto nei nostri confronti. Sergio ha molte persone che pregano per lui ed è molto forte. Non ho parole per dire come mi sento”. Queste poi invece le parole scritte a corredo di una loro foto del matrimonio pubblicata sempre sui social: “Non lasciarmi sola amore mio perché ti giuro che io non posso e non so vivere senza di te. Ti stiamo aspettano, vita mia. Ti amiamo”.