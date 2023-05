Inter: ufficializzata la pre-season in Giappone

Tornerà in campo domani l’Inter ad Appiano Gentile, per iniziare a preparare l’ultima sfida di campionato contro il Torino, in programma sabato sera alle 18.30. Domani sarà anche il giorno in cui si saprà qualcosa di più a proposito delle condizioni di Skriniar, che dopo l’operazione alla schiena potrebbe rivedere il campo insieme ai compagni ed essere convocato per quella che sarà l’ultima panchina in nerazzurro. A Torino non ci saranno sicuramente Mkhitaryan e Correa, ma entrambi hanno ancora la speranza di recuperare in vista della finale di Istanbul. Riguardo alla finale, nonostante manchi ancora l’ufficialità, sarà trasmessa a San Siro sui maxischermi

Inoltre la società nerazzurra ha già definito uno degli appuntamenti che caratterizzeranno la pre-season: la squadra di Inzaghi farà tappa in Giappone alla fine del mese di luglio per “l’Inter Japan Tour”, un’occasione per consolidare la presenza del brand nerazzurro sul territorio e per una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutto l’universo interista. Ancora da definire, invece, date e avversari delle amichevoli che la squadra disputerà in estremo Oriente