Coppa del mondo bob a due maschile 2023/2024: Baumgartner/Mircea noni a Igls

Prosegue la Coppa del mondo di bob a due maschile 2023/2024. Si gareggia a Igls, in Austria. Solita grande lotta tra le tre coppie tedesche per le prime tre posizioni con Lochner/Fleischauer che hanno avuto la meglio su Friedrich/Schueller e i fratelli Ammour. Quarto posto per gli americani Del Duca/Williamson. Gli azzurri Baumgartner e Mircea sono noni a 1”37 dalla testa.

Nel monobob femminile Lisa Buckwitz si è confermata vincitrice anche nella seconda prova di Igls . La tedesca già vincitrice nella giornata di venerdì si è ripetuta anche oggi completando le due run sul budello tirolese in 1’49″42 con un vantaggio di 0″11 nei confronti della statunitense Kaysha Love e di 0″13 sull’australiana Breeana Walker. Diciassettesimo posto per l’azzurra Giada Andreutti che con due run sostanzialmente analoghe ha pagato 3″11 di distacco nei confronti della tedesca