Milano-Cortina 2026, a Fiames il Villaggio Olimpico

di Mattia Zucchiatti 2

Il villaggio olimpico di Cortina per i Giochi invernali 2026 sarà a Fiames e costerà “intorno ai 36 milioni di euro“. Lo ha annunciato con “grande soddisfazione” il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi dopo la cabina di regia su Milano-Cortina. “Si parla di 1.200-1.300 posti,abbiamo chiesto a Mi-Co di fare una verifica, 100 o 200 posti fanno la differenza. E bisogna considerare – ha aggiunto – anche tutto il comparto sicurezza, polizia, finanza e carabinieri: dobbiamo capire come coinvolgerli nella situazione perché sono fondamentali nell’esecuzione dell’Olimpiade”. La decisione era nell’aria e che è stata ratificata dalla cabina di regia. Nei giorni scorsi le Regole d’Ampezzo, l’antica istituzione cortinese per la gestione e difesa della proprietà collettiva di boschi e pascoli della valle, si era detta favorevole all’indicazione dell’area di Fiames per il Villaggio.