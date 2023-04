Highlights Sonego-Medvedev 3-6 2-6, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023 (VIDEO)

È troppo forte Daniil Medvedev e sembra pronto a fare un salto di qualità anche sulla tanto odiata terra rossa, quella su cui non ha ancora vinto un titolo nella sua pur straordinaria carriera: l’ex numero 1 del mondo è impeccabile nel suo esordio al Masters 1000 di Montecarlo e Lorenzo Sonego deve arrendersi con il nettissimo punteggio di 6-3 6-2, al termine di un incontro durato 1 ora e 28 minuti e nel quale ha sempre dovuto rincorrere, senza mai riuscire a mettere alle strette il suo fortissimo avversario. Per Medvedev sono già 30 le vittorie in stagione, compresi 25 successi negli ultimi 26 incontri disputati: mai nessuno aveva vinto così tante volte a questo punto dell’anno dall’ormai lontano 2005, quando a riuscirci fu Roger Federer. Riviviamo quanto accaduto sul Court Rainier III con gli highlights della sfida.

