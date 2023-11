Milan, Scaroni su Pioli: “Critiche esagerate, negli ultimi anni le performance hanno soddisfatto”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, in un’intervista rilasciata a MilanNews, parla di Stefano Pioli, tecnico rossonero: “Innanzitutto noi dobbiamo sempre rimanere a fianco del Milan: ciò significa continuare a sostenere non solo l’allenatore, ma anche tutto il suo staff e la squadra, soprattutto in questo momento in cui leggo critiche esagerate. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare con spirito positivo. D’altronde, dopo 10 giornate di campionato, con un calendario giudicato da tutti molto impegnativo, abbiamo ottenuto 22 punti e siamo nelle posizioni di alta classifica. Io peraltro sono abituato a giudicare l’operato di professionisti e manager per i risultati a fine stagione. E vorrei ricordare che le performance di questi ultimi anni, di cui Stefano Pioli è stato protagonista, hanno dato grandi soddisfazioni a tutti i nostri tifosi“.