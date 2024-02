Milan-Rennes, Stephan: “Sfida prestigiosa per noi. Dovremo dare il 100%, senza fare calcoli”

“Affrontiamo un avversario che ha grandi qualità e che per la sua storia rappresenta tantissimo da decenni in Europa. A livello europeo è la partita più prestigiosa per noi, dovremo dare il 100% perché se caliamo veniamo puniti”. Julien Stephan, allenatore del Rennes, parla così nella conferenza stampa della vigilia di Europa League contro il Milan. “I rossoneri hanno tanti punti di forza, Il mio giocatore preferito è Giroud, ma anche Loftus può essere pericoloso con i suoi inserimenti. La cosa più importante sarà l’inizio della partita, loro metteranno subito tanta pressione e noi dovremo rispondere a questa intensità”.

In conferenza è intervenuto anche il portiere Mandanda: “È una partita speciale, andiamo ad affrontare una squadra con una storia incredibile, in uno stadio mitico e con una rosa di grandissima qualità – le sue parole -. Non abbiamo paura e non siamo timorosi, siamo felici di poter giocare una partita come questa: qualsiasi giocatore sogna di giocare partite così. La peggior cosa sarebbe uscire con dei rimpianti, l’importante è goderci questi momenti e dare il massimo, senza fare calcoli”.

“È uno dei migliori portieri al mondo: è completo, in porta, nella lettura del gioco, nel gioco con i piedi – dice Mandanda sul collega Maignan -. Theo e Giroud? Li conosco bene, ma li conoscono anche i miei compagni di squadra. Sappiamo cosa aspettarci, dobbiamo essere attenti a tutti i giocatori del Milan perché sono tutti giocatori di grandissima qualità”.