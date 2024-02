MOVIOLA – Bologna-Fiorentina, Posch influisce sul gol di Orsolini: Chiffi annulla al Var

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Bologna-Fiorentina, recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara Riccardo Orsolini batte un calcio di punizione che beffa Terracciano e la palla finisce all’angolino, è il gol del 2-0. Ma sulla traiettoria del pallone prova ad inserirsi Posch che va per colpire la palla con la testa, probabilmente non la tocca neanche, a quel punto il Var richiama l’arbitro Chiffi al monitor per valutare se la posizione di fuorigioco di Posch impatti sull’azione. La decisione è quella di annullare la rete e sembra quella giusta: il giocatore del Bologna infatti va per fare la giocata e distrae il portiere. Gol annullato.