Milan-Porto, semifinale Youth League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

Prosegue la cavalcata del Milan nella Uefa Youth League 2023/2024, massima competizione europea riservata alle squadre Primavera dei club impegnati in Champions League. I rossoneri di Ignazio Abate sono infatti approdati per il secondo anno consecutivo alle semifinali, che si disputano con il format delle Final Four. Merito della pesante vittoria ai danni del Real Madrid, superato dal Milan ai quarti di finale dopo i calci di rigore.

Ecco quindi che i rossoneri sfideranno il Porto in quel di Nyon (Svizzera), dove dal 19 al 22 aprile si terranno semifinali e finali. Dall’altra parte del tabellone invece scenderanno in campo i greci dell’Olympiacos e i francesi del Nantes. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in tempo reale.

ORARIO, TV E STREAMING – Entrambe le semifinali saranno giocate nella giornata di venerdì 19 aprile, con orari che devono essere ancora ufficializzati dall’Uefa. Le vincenti delle semifinali poi si giocheranno la finalissima lunedì 22 aprile. Milan-Porto sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now. Sportface vi terrà aggiornati sull’orario esatto del calcio d’inizio e vi racconterà la partita in tempo reale con aggiornamenti, cronaca e tanto altro ancora.