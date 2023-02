Milan, Pioli: “Senza questo Napoli saremmo ancora in corsa per lo scudetto”

“Scudetto? Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti”. Lo ha detto Stefano Pioli a margine della consegna della Panchina d’Oro per la stagione 2021/2022. Il tecnico del Milan ha parlato anche del momento di crisi attraversato dai rossoneri negli ultimi mesi: “Facile essere squadra quando le cose vanno bene, è stato molto meno facile superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo usciti ancora più forti. Ovvio che c’è ancora una stagione da giocare e i giudizi sono limitati alla prima parte di stagione, abbiamo ancora tante soddisfazioni da poterci togliere. E poi non solo la squadra è stata coesa, quest’anno soprattutto i nostri tifosi hanno dimostrato cosa vuol dire ‘ambiente unito’. Potevano crearci delle difficoltà, invece con la loro passione hanno aiutato la squadra in un momento particolare”