Eintracht Francoforte-Napoli, Glasner: “Sarà una partita straordinaria, ci siamo preparati bene”

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023 contro il Napoli, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Sarà una partita straordinaria, abbiamo il chiaro obiettivo di proseguire nella competizione. In campo ci saranno due squadre stabili. Nel nostro stadio ci sarà il tutto esaurito ed una fantastica atmosfera, come dovrebbe sempre essere. Mi aspetto una squadra un po’ anti-italiana, perché ha una grandissima intensità e giocata in maniera aggressiva in fase di non possesso; fa pressing alto ed intenso. Ci siamo preparati per queste caratteristiche, loro non hanno soltanto la fase offensiva. C’è un perfetto equilibrio anche con la difesa, che subisce pochi gol. Gli avversari hanno dimostrato di essere compatti e pericolosi, dovremo fare pressing ed agire senza palla”.

Insieme all’allenatore è intervenuto in conferenza stampa Mario Gotze: “Durante la fase a gironi la squadra ha imparato molto, abbiamo meritato sul campo di giocare gli ottavi. A questo livello è davvero difficile e lo sappiamo. L’esperienza è sicuramente importante, ma conta di più il rendimento. In casa possiamo fare una buona gara, non vediamo l’ora di scendere in campo e sentire l’atmosfera del nostro stadio”.