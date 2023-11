Milan, per i bookmakers sono Palladino e Thiago Motta i nomi per il dopo Pioli. Più lontani Conte e De Zerbi

Per ora la panchina di Stefano Pioli ancora non è a forte rischio, ma di certo il malumore aumenta nell’ambiente rossonero dopo questo complicato avvio di stagione. E secondo i bookmakers il tecnico dello Scudetto del 2022 non sarà ancora alla guida dei rossonersi il prossimo anno. Come riporta agipronews, per i betting analyst di Snai, infatti, in pole per sostituire Pioli ci sono Raffaele Palladino e Thiago Motta, entrambi offerti a 4, mentre l’ingaggio di uno tra Roberto De Zerbi e Antonio Conte paga 5 volte la posta. Più lontane le altre opzioni, come quella di Igor Tudor o di Francesco Farioli del Nizza. Attenzione però, perché l’addio di Pioli potrebbe arrivare già in questi mesi secondo le quote di Better: una separazione entro gennaio vale infatti 3 volte la posta.