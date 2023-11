Class action contro Cristiano Ronaldo: chiesto un miliardo di danni per investimenti in perdita su NFT

Come ricorda la BBC, gli NFT sono asset virtuali che possono essere acquistati e venduti, ma che non hanno una propria forma nel mondo reale: in altre parole esistono solo digitalmente. L’accusa nei confronti di Ronaldo, depositata in una corte della Florida, è di aver “promosso, assistito, partecipato attivamente all’offerta e alla vendita di titoli non registrati in collaborazione con Binance. Ronaldo avrebbe dovuto sapere della vendita di titoli crittografici non registrati da parte di Binance avendo esperienza negli investimenti e vaste risorse per ottenere consulenti esterni”.