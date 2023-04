Milan-Inter in semifinale di Champions League: precedenti e storia dell’euroderby

Il match che tutti sognavano è finalmente realtà: sarà Milan-Inter in semifinale di Champions League, un doppio derby con un’altissima posta in palio e che non è una novità per l’Europa. Le due milanesi si sono infatti già affrontate due volte nella fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie. Bisogna però ritornare all’inizio di questo secolo, più precisamente alla stagione 2002/2003, quando le due squadre si trovarono di fronte in semifinale. La tensione si tagliava a fette, non a caso entrambe le sfide terminarono in pareggio. A decretare la finalista fu dunque solo la regola (ora abolita) dei gol in trasferta: dopo lo 0-0 dell’andata (casa Milan), al ritorno finì 1-1 con gol di Shevchenko e Martins e i rossoneri volarono in finale.

L’altro duello risale invece alla stagione 2004/2005, stavolta però ai quarti di finale e decisamente a senso unico. Il Milan vinse infatti all’andata 2-0 (Stam e Shevchenko), mentre al ritorno la gara fu sospesa sull’1-0 (Shevchenko) per lancio di fumogeni in campo – uno colpì Dida – e l’Uefa decretò il 3-0 a tavolino. Quasi vent’anni dopo, le due squadre tornano a sfidarsi e sono pronte a contendersi l’accesso alla finale di Istanbul (curiosamente proprio come nel 2005). Certo, contro Real Madrid o Manchester City servirà un mezzo miracolo, ma innanzitutto bisogna pensare a raggiungere la finale e dunque ad avere la meglio della rivale cittadina. Tutto pronto dunque per il terzo capitolo europeo di Milan-Inter, pronto a infiammare Milano e a far vivere una settimana di fuoco a San Siro.