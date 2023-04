Basket, Playoff Serie A1 femminile 2023: Schio vince gara-1 contro Venezia

Schio batte in rimonta Venezia 63-59 nella prima partita della serie valida per le semifinali dei Playoff di Serie A1 di basket femminile 2023. Partita combattuta al Palasport Livio Romare in cui gli ospiti giocano meglio per larghi tratti e vanno avanti di oltre 10 punti nel terzo quarto. Le ragazze di coach Dikiaioulakos, grazie a un quarto quarto da 21 punti realizzati e 8 subiti, riescono a ribaltare le sorti dell’incontro vincendo gara-1 e mantenendo il fattore campo. Ottima prova di Keys che mette a referto 15 punti e 6 rimbalzi. Non bastano i 19 punti e 8 rimbalzi di Kuier a Venezia per evitare la sconfitta. Le due squadre torneranno in campo per gara-2 sabato 22 aprile alle 19:30 in casa della squadra di Mazzon.