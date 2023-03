Milan: Ibrahimovic titolare con l’Udinese? C’è la possibilità

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire titolare nella sfida tra Udinese e Milan, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Lo svedese, che fin qui ha collezionato tre presenze da subentrato nelle ultime tre sfide di campionato, è sempre più vicino a scendere in campo dall’inizio, cosa che non succede da Milan-Juventus del 23 gennaio 2023. La squalifica di Olivier Giroud, infatti, ha aperto uno spiraglio per il classe 1981, che il prossimo ottobre compirà 42 anni.