Diffidati Friburgo-Juventus, bianconeri a rischio squalifica per eventuale andata quarti

Sono tre i diffidati della Juventus prima di scendere in campo contro il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e di conseguenza a rischio squalifica per l’eventuale andata dei quarti di finale. Allegri spera di centrare la qualificazione, ma occhio al cartellino giallo: se Danilo, Miretti e Bremer ne rimedieranno uno, saranno squalificati dall’Uefa e salteranno la prossima partita europea. Dunque massima attenzione per loro tre a subire un’ammonizione.