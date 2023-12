Milan: Giornata della Disabilità, i tifosi incontrano Romero

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’AC Milan ha invitato una cinquantina di tifosi rossoneri e i loro accompagnatori nei suoi headquarter. Gli ospiti hanno visitato il Museo Mondo Milan e hanno avuto la possibilità di toccare con mano alcune dei trofei custoditi nelle teche. Il tour si è spostato nel Casa Milan Bistrot, dove gli appassionati hanno incontrato Luka Romero, con cui hanno avuto una piacevole conversazione. Il calciatore ha affermato: “Essere qui con i nostri tifosi oggi è motivo di grande felicità; il loro calore e la loro passione sono una spinta a dare sempre il massimo. Il calcio è più di uno sport, e i momenti vissuti oggi lo dimostrano ancora una volta: siamo una squadra, siamo una famiglia“. Presente anche Anna Sculli, presidente del Vharese, team che gioca con la maglia del Milan la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC: “Per i nostri ragazzi e per tutta la grande famiglia del Vharese questa è una giornata storica. L’attenzione che il Club ci dedica ogni volta ci riempie d’orgoglio: siamo certi che i ragazzi indosseranno la divisa rossonera con orgoglio e gratitudine e metteranno in campo quel qualcosa in più che può arrivare solo da amicizie vere, come quella con il Milan”.